Yeni iPad Pro ilk tanıtım videosu yayınlandı!

Yeni iPad Pro 10.5 ve yenilenmiş 12.9 sürümü Pazartesi günü Apple‘ın WWDC‘sinde açıklandı ve yeni tabletlerin ilk resmi videoları şimdi YouTube’da.

Apple, en yeni tabletleriyle gelen yeni özelliklerden bazılarını gösteriyor. Cupertino şirketi, insanların iPad Pro ile yatakta uyanacağını, daha sonra gün boyunca onlarla alacağını ima ediyor. Video, iPad Pro sahipleri kahve dükkanında, kuaför salonunda veya ofisteyken, uygulamalar arasında sürükleyip bırakma, bölünmüş ekran ve PIP (resim üzerinden resim) gibi özellikleri gösterir.

Videonun bir kısmı Apple Kalem‘e ithaf edilmiştir – bir kalem, kalem ve hatta mum boya olarak kullanılır.