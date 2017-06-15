Yeni iPad Pro tabletler 4 GB RAM’e sahip

Apple, tamamen yeni iPad Pro 10.5 ve bu ayın başlarında WWDC’de güncellenmiş iPad Pro 12.9‘u duyurdu. Şirket her zamanki gibi RAM’ı açığa çıkarmadı, ancak karşılaştırma testleri yeni tabletlerin 4 GB RAM‘e sahip olduğunu belirtti. Her iki tablet de Geekbench testlerinde benzer sonuçlar verdi.

Her iki iPad de son nesillere oranla % 30 daha iyi bir performans sunan en son Apple A10X Fusion yonga seti ile birlikte geliyor. Altı çekirdekli işlemci, üç çekirdekli yüksek güçlü ve diğer üçü güç tasarrufu için ayrılmış.

Sonuçlar aynı zamanda canavarca performansı doğruluyor – tek çekirdekli 3.900 puanın üzerinde, çok çekirdekli sonuçlar 9.000 puanın üzerinde. Şu an pazardaki diğer cihazlardan çok daha fazla.

İki tablet de zaten satışa sunuldu Küçük iPad Pro 3.000 TL’den başlarken, 12,9 sürüm taban fiyatı 3.700 TL den başlıyor.