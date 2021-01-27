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Yeni iPhone 13 Serisi Wi-Fi 6E Desteği İle Gelebilir!

Apple yeni akıllı telefon serisi iPhone 13 modellerinde geliştirilmiş ve güvenli bir bağlantı seçeneği kullanabilir.

Yunus Emre Çakır

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İphone 13

Apple‘ın 2021 yılının son aylarında tanıtması beklenen yeni serisi iPhone 13 hakkında yeni bilgiler sızdırılmaya devam ediyor. Bugün çıkan bilgilere göre şirketin yeni serisinde geliştirilmiş ve daha güvenli bir bağlantı seçeneğini kullanacağı söyleniyor. Her zamankinden daha hızlı bir Wi-Fi desteğinin olacağı söylenen iPhone 13 modelleri 5G yonga setlerine sahip olacak.

Apple iPhone 12 İnceleme

Analistler, Apple‘ın iPhone 13 serisinde Wi-Fi 6E desteğine yer vereceğini dile getiriyor. Bu durum cihazın 6Ghz spektrum bandında çalışması demek oluyor. Bu bağlantı seçeneği ile birlikte iPhone 13, daha güvenli ve hızlı bir bağlantıyı kullanıcılara sunacak.

Bunun dışında analistler Apple‘ın yeni modelinde RAM ve işlemci konusunda da yükseltmelere gidebileceğini ifade ediyorlar. Şirketin yeni serisini Eylül ayından önce tanıtması beklenmiyor.

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