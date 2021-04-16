Bilindiği üzere Apple, geçtiğimiz yılın son çeyreğinde yeni bir etkinlik düzenleyerek yeni iPhone 12 serisini tanıtıp kısa süre içerisinde satışa çıkarmıştı. O etkinlikten bugüne kadar şirket yeni bir cihaz ile karşımıza çıkmadı. Ancak bu yılın sonlarında yeni bir etkinlik ile karşımıza çıkması beklenen Apple‘ın bu etkinlikte yeni iPhone 13 serisini tanıtması bekleniyor.

İşte bugün bu serinin ilk sızıntısı yapıldı. Yeni etkinliğe 6-7 ay kadar uzak olsak da yeni iPhone 13‘ün ilk render görüntüleri ortaya çıktı. @xleaks7 tarafından paylaşılan bu render görüntülerinde iPhone 13‘ün kırmızı renk seçeneğine sahip olduğunu görüyoruz.

Cihazın genel tasarımına baktığımızda ise, düz kenar hatlarına sahip ve iPhone 12 tasarımını andırıyor olsa da çentik yapısının biraz daha inceltilmiş olduğunu görebiliyoruz. Cihazın boyutları ise 146.64×71.5×7.56 mm olarak sızdırıldı ve bu boyutlar iPhone 12 ile hemen hemen aynı olarak karşımıza çıkıyor. Cihazın arka tarafına baktığımızda ise kamera kurulumunda bir değişiklik görüyoruz.

Yeni iPhone 13‘te alışıla gelmiş kamera kurulumu yerine çapraz bir kurulum tercih edilmiş. Şuan için bu sensörlerin detaylarını bilmiyor olsak da ilerleyen günlerde sızması bekleniyor. Telefonun ekran panelinin LTPO olduğunu görebiliyoruz. Ekran boyutunun ise çok fazla değişime uğramadan iPhone 13 ve 13 Pro için 6,1 inç, mini için 5,4 inç ve Pro Max için ise 6,7 inç olarak geleceği bildiriliyor. Şuan için sızıntılara göre Apple‘ın yeni serisini 700 dolardan başlayan bir fiyat ile Ekim veya Kasım ayında sunacağı tahmin ediliyor.