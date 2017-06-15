Yeni iPhone Modelleri Su Geçirmezlik ve Kablosuz Şarj Özelliği ile Geliyor

Birkaç hafta önce, bir rapor, bir sonraki iPhone‘un ekrana yerleştirilmiş bir parmak izi algılayıcıya sahip olabileceğini iddia etti. Birkaç gün önce, yeni görüntüler, iPhone 8 için kenardan kenara kadar kavisli olduğu iddia edilen bir paneli gösterdi. Şimdi, iPhone’u birleştiren Tayvanlı bir akıllı telefon üretim şirketi Wistron‘un CEO’su, yeni nesil iPhone’ların, gerçekten kablosuz şarj özelliğine sahip olacağını ve önceki raporların aksine, suya dayanıklı olacağını belirtti.

Wistron, bazı Çinli ve Hintli şirketlerin yanı sıra bazı yerel markalar için telefonlar üreten Apple’ın birincil iPhone üreticisi. Şirketin Çarşamba günü yapılacak yıllık genel kurul toplantısında CEO Robert Hwang, gazetecilere verdiği haberi doğruladı:

Su geçirmez ve kablosuz şarj etme gibi yeni özelliklerin şimdi farklı testler yapılması gerekiyor ve su geçirmezlik fonksiyonu montaj işlemini biraz değiştirecek olsa da önceki nesiller boyunca varolan iPhone’ların montaj işlemi çok fazla değişmedi.

Hwang, şirketin bu yılki hedeflerine değinerek, Wistron‘un 2017 yılında geçen yıla göre daha fazla akıllı telefon satması beklendiğini söyledi. Herhangi bir kesin rakam vermeden yürütme, şirketin Hindistan’daki tesisinin ayrıca “az sayıda” telefon ürettiğini belirtti. Ayrıca, Wistron’un Hindistan’daki Apple için yapacağı telefonların sayısının Hint Hükümeti ile Cupertino devi arasındaki görüşmelere bağlı olacağını da belirtti.

Şu anki iPhone nesillerinin suya ve toza dayanıklı olduğu ve IP67 standardına uyumlu olduğuna dikkat etmek önemlidir. Şimdilik, yaklaşmakta olan tüm iPhone’larda kablosuz şarj ve su yalıtımı özelliği olup olmadığı (yalnızca Hwang’ın yorumu öne sürülmüş görünse de) veya sadece söylenti bulunan Yıldönümü Modeli modelinde olup olmadığı konusunda spekülasyon yapabiliriz. Beklendiği gibi, Apple henüz raporu doğrulamadı.