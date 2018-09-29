Yeni iPhone XS Max Reklamı Sizleri Oldukça Şaşırtacağa Benziyor

Apple bugün iPhone XS Max hakkında yeni bir video yayınladı. Şimdiye kadar yapılmış en büyük iPhone zaten küçük kardeşini oyun dışı bırakmaya başladı. Bu yüzden insanlar daha büyük telefonları tercih ediyor gibi görünüyor.

Apple iPhone XS Max‘in büyüklüğü konusunda hiç pişman değil. Aslında bu reklam çoğunluğun belki de hiç beğenmeyeceği bir telefon boyutu için oldukça iddialı olduğunu gösteriyor.

Büyük telefonları sevenler muhtemelen iPhone XS Max’den çok hoşlanacaklardır.

IPhone XS Max en iyi ekran görüntüsüne (en azından DisplayMate’e göre), güçlü A12 biyonik çipine sahip olmasına ve iOS 12‘yi çalıştırmasına yardımcı olur.