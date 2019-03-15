Yeni iPhone’lar 3 Kameralı Olacak

Doğrudan Çin tedarik zincirinden gelen yeni bir rapor, yaklaşmakta olan iPhone 11‘in veya bir sonraki Apple telefonunun adı ne olacaksa, üçlü bir kameraya taşınacağını iddia ediyor. Bu haberi daha önce de çok kez duyduğumuz için artık neredeyse eminiz.

Söylenti, yeni kamera kurulumunun Mate 20 Pro‘lara benzer şekilde kare şeklinde bir çıkıntıya oturacağını ve her iki premium iPhone’da da kullanılabileceğini söylüyor.

Diğer taraftan iPhone XR‘ın halefinin, çift kamera modülüne geçiş yapacağı ön görülüyor.

Görseldeki tasarımı beğendiniz mi bilmiyorum ama şık ve eşsiz tasarımları ile adından söz ettiren Apple’ın bana çirkin gelen üçlü kamera sistemine geçeceğini tahmin etmiyorum. Dikey konum ya da daha şık duran bir kare kurulum olabileceğini düşünmekteyim.