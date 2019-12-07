Yeni iPhone’larda Şarj Girişi Olmayacak!

Apple analisti Ming-Chi Kuo, yaklaşmakta olan Apple iPhone ile ilgili yeni bilgileri paylaştı. Şimdi ise, 2021 yılında piyasaya sürülecek olan iPhone’ların şarj girişi olmadan geleceğini söylüyor.

Evet, doğru okudunuz. Gelecekteki iPhone’larda şarj girişi olmayacağını iddia ediyor. iPhone’un şarj girişinden kurtulabileceğini ve USB Type-C girişini benimseyebileceğini iddia eden raporlar olsa da, yeni çıkan bu rapor cihazda hiçbir şarj girişinin olmadığını ifade ediyor.

Bunun yerine, şirket iPhone’larda kablosuz şarjı kabul edecek. Apple, raporda belirtilenleri yapmaktan vazgeçse bile, limanları bırakan ilk şirket olmayacak. Meizu, dünyanın ilk gözeneksiz akıllı telefonu olan Meizu Zero adında bir telefon üretti. Cihaz, kenarlarında fiziksel düğmeler veya bağlantı noktaları bulunmayan 3 boyutlu tek parça seramik bir yapıya sahip,

Bunun dışında Kuo, Apple 2020’nin – 5.4 inç, 6.1 inç ve 6.7 inç OLED ekranlı dört farklı modelle satışa sunulacağını ifade ediyor. Ayrıca, bu iPhone’ların dördünün de 5G bağlantısına sahip olacağını ve ekran boyutları dışında kamera teknolojisinin de farklılaşan bir faktör olacağını söylüyor.

5.4-inç OLED iPhone‘un arkasında çift kameralı bir kurulum olacağını da ekliyor. Alt model 6.1 inç iPhone, benzer bir çift kamera sistemine sahip olacak. Daha yüksek kaliteli 6.1 inç model ve 6.7 inç model, üç mercekli kamera kurulumlarının yanı sıra uçuş süresi 3B algılama teknolojisini içerecek.