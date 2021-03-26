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Yeni Jeep Wrangler Magneto Konsept Otomobil Tanıtıldı!

Jeep, yeni elektrikli aracı Wrangler Magneto'nun konsept sunumunu gerçekleştirdi. İşte araç hakkında bilinenler...

Ayşen Sıla

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Jeep Wrangler

Geleneksel otomobil üreticilerinin elektrikli araç (EV) üretimindeki hızı son yıllarda giderek arttı. Trend, birkaç otomobil üreticisinin üretim kapasitesini ve kaynaklarını EV üretimine kaydırdığına şahit oluyor. Görünüşe göre Jeep yakında EV üreticileri ligine katılacak. Şirket, kendi elektrikli aracının önümüzdeki yıllarda gerçeğe dönüşebilecek yeni konsept tasarımını açıkladı.

Konsept araca Jeep Wrangler Magneto adı verildi ve birkaç özellik gösterildi. Jeep’in fütüristik elektrikli aracın genel tasarımı esas olarak 2020 Wrangler Rubicon’u takip ediyor. 285 beygir gücünde güçlü bir elektrik motoruna ve dört akü ile 800 voltluk bir sisteme sahip. Elektrik sistemi, Jeep’in gerçek kilometre konusunda sessiz olmasına rağmen, tam şarjda araç için önemli bir kilometre performansı sağlayacak.

Jeep Wrangler

Jeep ayrıca, Wrangler Magneto’nun, altı ileri manuel şanzımana sahip olacağını da söylüyor. Ancak bildiğimiz gibi, sadece konsept otomobilin tasarımından bahsediyoruz. Yani araç, esasında devam etmekte olan bir çalışma olabilir.

Eğer Jeep, bu aracı piyasaya sürmeye hazırlanıyorsa. nihai bir lansmandan önce birkaç özelliği barındırabilir. Magneto’da Tesla gibi pazar liderlerinin sunduğu üst düzey tekliflerin çoğuyla mücadele edecek özellikler de bulunuyor.

Jeep Wrangler

Jeep’in ana şirketi Fiat Chrysler’in (şimdiki adı Stellantis) öncülleri, normalde sadece birkaç modelle elektrikli araç üretimini benimseme yolunda temkinli adımlar atıyor. Bununla birlikte, geleneksel otomobil üreticilerinin EV’leri tercih edebilecek müşterileri elde tutmak için önemli kaynakları da EV üretimine davet ediyor.

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KaynakThe Verge

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