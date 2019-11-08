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Yeni Katlanabilir Xiaomi Telefonu Patenti Ortaya Çıktı!

Beşli açılır selfie kamerasına ev sahipliği yapan Xiaomi'nin yeni katlanabilir telefon tasarımı oldukça dikkat çekici duruyor...

Zeynep Gökçen

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Yeni Katlanabilir Xiaomi Telefonu Patenti Ortaya Çıktı!

Xiaomi, akıllı telefon pazarına bazı yenilikçi özellikler getiriyor. Kısa bir süre önce şirket, Xiaomi CC9 Pro / Xiaomi Mi Note 10‘u piyasaya sürdü. Bu cihaz tam olarak beşli kamera kurulumunu kullanan ilk akıllı telefon olmasa da, ilk 108MP ana sensöre sahipti. Aslında, seri üretime giren ilk 108MP kameraya sahip telefon.

Şirket yeni bir Xiaomi katlanabilir telefonu üzerinde çalışıyor. Patent görselleri, Xiaomi’nin katlanabilir telefonunun yalnızca açılır kamera kurulumu değil, aynı zamanda beşli arka kamera kurulumuna sahip olduğunu gösteriyor.

İlginç bir şekilde beşli kamera kurulumu açılır kamera mekanizmasında yer alıyor. Görüntülere bakıldığında, bu akıllı telefon katlanıldığında , sol taraf sağdan daha kalındır. Bunun nedeni, açılır kamera ve muhtemelen bataryayı barındıran taraf olmasıdır.

Yukarıda yer alan görsellerden de görüldüğü üzere, akıllı telefon tek bir menteşe üzerinde döner bir tasarıma ev sahipliği yapıyor. Bu da telefonun dışa doğru katlanacağını ve her iki yönde de aynı ekran düzenine sahip olacağını görebiliyoruz.

Sonuç olarak, bu sadece bir patent olduğundan dolayı ne zaman yayınlanacağı hakkında bir bilgi söz konusu değil. Ancak önde gelen teknoloji üreticileri şu anda çalışmalarını devam ettirdikleri için böyle bir telefonu yakın zamanda görebilme ihtimalimiz var.

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