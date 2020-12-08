Yeni Lenovo Tab Geekbench’te Görüntülendi!

Lenovo‘nun yeni tableti bir Geekbench listesinde yer aldı. TB-7306F model numarasını taşıyan isimsiz tabletin, Mediatek’in Helio A22 ve 2GB RAM ile desteklendiği ortaya çıktı.

Tablet, tek çekirdekli testte 144 puan ve çok çekirdekli testte 498 puan kaydetti. Üstelik Android 11 işletim sistemiyle piyasaya sürüleceği de doğrulandı.

Tabletin, 2.0GHz dört çekirdekli MediaTek MT8166B (Helio A22) yonga seti ile güçlendirilmiş olduğu söyleniyor. Bu özellikler, TB-7306F model numaralı Tab M8 ile uyumlu görünüyor. Yani yeni model bu serinin bir devamı niteliğinde olabilir.

Geçen yılki model, 16 / 32GB depolama ve 5.000 mAh bataryanın yanı sıra hem HD hem de FHD + yapılandırmalarında 8 inçlik bir IPS paneli sundu. Kameralar önde 2 megapiksel ve arkada 5 megapiksel formatındaydı. Yeni tabletin kalan özellikleri ise henüz bilinmiyor.

Akıllı telefon pazarındaki ortalama performansa rağmen Lenovo, tablet ve bilgisayar pazarında iyi bir başarı elde ediyor. Canalys’in Q3 2020 raporu, Lenovo’nun tabletler, dizüstü bilgisayarlar ve masaüstü bilgisayarları içeren yaklaşık 23,5 milyon gönderi ile küresel pazarda lider olduğunu gösteriyor.