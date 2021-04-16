Yeni Lenovo Yoga ve Xiaoxin Cihazları, 22 Nisan’da Tanıtılacak!

Lenovo nihayet yeni Yoga ve Xiaoxin cihazları için bir lansman tarihi açıkladı. Teknoloji devi, Yoga serisi ve Çin’e özel Xiaoxin serisi altında yeni dizüstü bilgisayarları ve 2’si 1 arada ürünleri duyurmayı planlıyor.

Lenovo Xiaoxin hesabından bir Weibo gönderisi, yeni cihazların 22 Nisan’da duyurulacağını ortaya çıkardı. Lenovo ayrıca o gün duyurulacak tüm cihazları gösteren bir poster de paylaştı.

Seri, Xiaoxin Air 15 2021’i içeriyor ve resimde gerçekten ince yan çerçevelere sahip bir dizüstü bilgisayar olarak gösteriliyor. Xiaoxin Pro 16 2021 de listede yer alıyor ve görüntü, ince çerçevelere sahip olduğunu gösteriyor.

Bu dizüstü bilgisayarın 2K çözünürlüğe ve 120Hz yenileme hızına sahip olduğu söyleniyor. Xiaoxin cihazlarının sonuncusu Xiaoxin Air 14 Plus 2021 olarak belirlendi. Gördüğünüz gibi Lenovo, 14 inçlik bir dizüstü bilgisayar, 15 inçlik bir dizüstü bilgisayar ve 16 inçlik bir dizüstü bilgisayar piyasaya sürmeyi hedefliyor.

Posterde Yoga serisi için, adı yerleşik bir 5G modeme sahip olduğunu ima eden Yoga 5G var. Resim, bunun 2’si 1 arada olduğunu, ancak çıkarılamaz bir klavyeye sahip olduğunu gösteriyor. Ayrıca 2’si 1 arada, ancak çıkarılabilir klavyesi olan Yoga Duet 2021 de var. Son olarak, siyah beyaz olarak satışa sunulacak bir Yoga GaN şarj cihazı görüyoruz.