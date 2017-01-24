Yeni LG Akıllı Saat Özellikleri, Çıkış Tarihi ve Fiyatı

Akıllı telefonları ile sektörde kendisine kalıcı bir yer edinmeye başlayan LG, şimdilerde ise akıllı saatleri ile sektörde yer almaya hazırlanıyor. Yenilenmiş yüzü ile akıllı telefonları ile tam uyumlu olacak yeni akıllı saatleri üzerinde çalışan markanın akıllı saatlerinde ne gibi teknolojilere yer vereceği ise merak konusu oldu. Yavaş yavaş özellikleri de ortaya çıkmaya başlayan yeni seri akıllı saatlerin ilk özellikleri de zaten üst segment akıllı saatler arasında duracağını da gösteriyor. Peki LG Akıllı Saat için beklenen özellikler neler?

LG Akıllı Saat İçin İlk Özellikler

Akıllı saat alanında en iyi modellerden biri olacağı düşünülen yeni LG saatlerinin ilk olarak yeni işletim sistemi destekleri alacağı konuşuluyor. Saatin iddialarla beraber tüm özelliklerine bakalım.

Android Wear 2.0 İşletim Sistemi

LG Akıllı Saat modelinin yeni seride ilk olarak işletim sistemi konusunda yeni destekler sunacağı düşünülüyor. Aslında Google ile beraber yapılan akıllı saatlerden farklı olarak bu kez saatlerin sadece LG markası olacağı da düşünülüyor. Buna karşın LG Akıllı Saat serileri içerisinde yeni akıllı saat işletim sistemlerinden biri olan Android Wear 2.0 işletim sisteminin kullanılacağı düşünülüyor.

Yeni seri işletim sisteminin tüm özelliklerine de uyum sağlaması beklenen akıllı saatlerin işletim sisteminin özelleştirilmiş bir versiyonunu kullanacağı da düşünülüyor. Tabi bu işletim sisteminin özellikleri ya da ne gibi farkları olacağı konusunda şu an net bir bilgi vermekte oldukça zor.

Yeni Akıllı Saat Tasarımı

LG Akıllı Saat tasarımı konusunda da yeni nesil akıllı saatlerde görülen tasarıma benzer bir tasarıma sahip olacağı düşünülüyor. Son dönemde Samsung Gear S serisinde de gördüğümüz dairesel tasarımı barındıracak olan yeni serinin genel olarak metal tasarım ile beraber geleceği de düşünülüyor. Tam dairesel bir seri olacak olan saatlerin metal kasa tasarımlarının dışında kayışlarının da deri olması da bekleniyor. Bunun dışında tasarım konusunda iki farklı model iddiası da var.

İki Farklı Model İle Beraber Gelecek

Diğer bir iddianın ise LG Akıllı Saat serisinin iki farklı modelinin bulunacağı oldu. Bir modelin Sport serisi bir diğer modelin ise Style olarak gösterilen seri olacağı iddiası var. Henüz iki farklı modelin büyüklükleri dışında ne gibi farklarının olacağı da kesin olarak biliniyor fakat sadece LG Akıllı Saat için değil diğer akıllı saat modellerine de baktığımızda Spor modellerin biraz daha canlı renkler ve daha işlevsellik görülürken, Style modelde ise genelde daha çok şık bir tasarım ve daha mini bir boyut özelliği kullanacağı da düşünülüyor. Tabi bu detayların henüz teknik özellik farkları konusunda ne gibi ayrıcalıkların olacağı hakkında bilgi vermediğini de belirtelim.

Teknik Detayları Nasıl

Gelelim merak edilen bir diğer noktaya. LG Akıllı Saat modelleri için beklenen teknik özellikler ise değişiklikler göstermekte. Sport modeli için çok fazla detay belli olmasa da saatlerin 480 X 480 çözünürlükte 1.53” inç ekran boyutunda olması bekleniyor. Bunun dışında Ram ve işlemci konusunda ise çok fazla bir detay olmamasına karşın 512 MB gibi bir Ram miktarı iddiaları da gündemde.

Style model içinde ekran boyutları konusunda farklılıklar olacağı iddiası var. İddialara göre bu modelde ekran boyutu olarak 1.3” inç ekranlar kullanılacak ve ekranların çözünürlük değeri konusunda ise 360 X 360 çözünürlük değerinin sunulacağı düşünülüyor. Ram ve işlemci konularında ise yine çok fazla detay belli değil.

Çıkış Tarihi Ve Fiyatı

Çıkış fiyatı konusunda çok fazla bilgi yok. Genel olarak fiyatının yüksek olacağı düşünülse de LG Akıllı Saat için henüz net fiyatlar belli değil. Fiyatların dışında çıkış tarihi konusunda da LG tarafından yapılmış henüz net bir açıklama olmadığını da belirtelim.