Yeni LG G6 güncellemesi geliyor

LG G6 ABD’de yeni bir güncelleme almaya başladı. Yaklaşık 640 MB ağırlığındaki ve şu anda sim kilitsiz birimleri vuran büyük bir güncelleme (US997).

Güncellemenin telefonun kullanılabilirliğini ve işlevselliğini geliştirdiğini söyleniyor. Değişiklik günlüğü şimdilik bu detayların dışında herhangi bir ayrıntı göstermiyor.

Bildirildiğine göre, haziran ayında yapılan Android güvenlik düzeltmeleri de güncelleştirmeye dahil edildi. Genellikle OTA devreden çıkarma işlemlerinde olduğu gibi, telefonunuzun ekranında güncelleme bildiriminin görüntülenmesi zaman alabilir. Dilerseniz manuel olarak ayarlar ve daha sonra telefon güncelleme menülerine giderek güncellemenin gelip gelmediğini denetleyebilirsiniz.

Unutmayın bu güncelleme şu an için sadece Amerika’ya geldi. Diğer ülkelere ulaşması biraz daha zaman alacaktır.