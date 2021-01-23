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Yeni MacBook Air Daha İnce Bir Çerçeve İle Gelecek!

Apple yeni MacBook Air modelinde tasarımsal değişikliğe gitmeye ve daha hafif, ince bir çereçeve sunmaya hazırlanıyor.

Yunus Emre Çakır

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Macbook Air

ABD merkezli teknoloji devi Apple, 2021 yılı içerisinde yeni birçok modelini tanıtmak için hazırlıklar yapmaya başladı. Bu yeni cihazlarından bir tanesi de tabi ki MacBook Air olacak.

Bloomberg tarafından yayımlanan rapora göre şirketin yenilenmiş bir tasarıma ve yükseltilmiş donanıma sahip yeni bir MacBook Air üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. 2021 yılının sonuna doğru tanıtılması beklenen bu yeni modelin en dikkat çekici noktası ise tasarımda ki değişikliği oluyor.

Apple, uzun süredir MacBook cihazlarında bir tasarım değişikliği yapmamıştı. Ancak bu durum artık değişiyor gibi gözüküyor. Yeni nesil Air, daha ince ve daha hafif bir kasaya sahip olacak. Ayrıca ekranın kapladığı alanında daha da azaltılacağı ve böylelikle kırpılmış çerçevelerin olacağı yayımlanan bilgiler arasında yer alıyor.

Bununla birlikte MagSafe şarj sisteminin de yeni nesil Air ile birlikte geri dönüşünü de göreceğiz. Şirket bu tasarım değişikliğiyle birlikte MacBook Air ve Pro arasındaki farklılığı ortaya çıkarmak istiyor. Apple‘ın yeni M1 yonga setiyle gelecek olan Air, hakkında ilerleyen günlerde daha fazla bilgi ortaya çıkacaktır.

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