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Yeni Marka Nothing, Yakında Önemli Bir Duyuru Yapacak!

Çiçeği burnunda Nothing, önümüzdeki hafta önemli bir duyuru yapacak. Bu ilk ürün lansmanı olabilir. İşte detaylar...

Ayşen Sıla

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OnePlus’ın kurucu ortağı Carl Pei’nin Nothing adlı yeni girişimini duyurmasının üzerinden bir hafta geçti. Şimdi, şirket önümüzdeki hafta için bir duyuru yapıyor. Bunun markadan çıkan ilk ürün olabileceğine dair söylentiler bulunuyor.

Tanıtım, markanın resmi Instagram ve Twitter hesaplarında yayınlandı. Şirketin hedeflerini gösteren resmin başlığı, önümüzdeki hafta için başka bir hedefin planlandığını söylüyor.

Nothing’in önümüzdeki hafta açıklamayı planladığı şeyle ilgili hiçbir şey bulamadık. Marka adı altında sertifikalı ürün bulunmadığından, önümüzdeki hafta neyin gerçekleşeceğini sahiden bilmiyoruz. Duyuru öncesinde daha fazla detayın ortaya çıkmasını umuyoruz.

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Bir dip not olarak Nothing’in, Londra merkezli bir tüketici teknolojisi şirketi olduğunu belirtelim. Kurucuya göre bu yeni marka, sonunda bir ekosistem oluşturacak birden fazla kategoride ürün piyasaya sürecek. Şirketin ilk ürünü olarak ne duyuracağını sahiden de merak ediyoruz.

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KaynakTwitter

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