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Yeni Meizu 18 Serisi Mart Ayında Sunulacak!

Meizu, yeni 18 serisi akıllı telefonlarını Mart ayı içerisinde resmi olarak sunmaya hazırlanıyor. İşte detayları...

Yunus Emre Çakır

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Meizu 18

Meizu, akıllı telefon pazarına yeni bir seri ile girmeyi planlıyor. Şirketin şu sıralar üzerinde çalıştığı 18 serisinin daha önceden bazı sızıntıları olmuştu. Bugün ise şirket bu yeni serisini ne zaman tanıtacağını dair bilgiler verdi.

Meizu, 1 Mart tarihinde bir belgesel ile etkinliğine başlayacak daha sonra 2 Mart’ta Flyme 9‘u yayımlayacak ve en son 3 Mart’ta yeni Meizu 18 serisi iki yeni modelini tanıtacak. Bu iki yeni model Android 11 işletim sistemi ve en son Google uygulamalarını içerisinde barındaran Flyme 8.3 arayüzü ile gelecek.

Yeni serinin Pro modelinin Snapdragon 888 yonga setinin kullanılması bekleniyor. Normal versiyonun ise Snapdragon 870 ile sunulacak. Cihaz, 30 W hızlı şarj destekli 4.000 mAh bataryaya sahipken, Pro modeli ise 40 W hızlı şarj destekli 4.500 mAh bataryaya sahip olacak.

Her iki modelin de kutusunda şarj adaptörü çıkmayacağına dair söylentiler var. Ancak Meizu resmi olarak bu konuda bir açıklama yapmadı. Ayrıca yeni Meizu 18 serisinin ülkemize ne zaman geleceğine dair de henüz bir bilgi bulunmuyor.

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