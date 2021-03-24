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Yeni Mi Notebook Pro 2021, Çok Yakında Satışa Sunulacak!

Ayşen Sıla

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Xiaomi

Piyasaya sürülmesinden birkaç yıl sonra, Xiaomi’nin dizüstü bilgisayar serisi kaliteden ödün vermeyen uygun fiyatlı dizüstü bilgisayar arayanlar için güvenilir bir seçim haline geldi. Çok etkileyici olmayan satışlar nedeniyle bir süredir yenilenmeyen Mi Pad serisinin aksine, Mi Notebook serisi çok satan bir ürün oldu.

Şimdi de serinine  yeni bir modelinin piyasaya sürülmesi bekleniyor. Xiaomi şimdi resmi olarak Mi Notebook serisinin yeni modellerinin önümüzdeki hafta 29 Mart’ta piyasaya sürüleceğini duyurdu.

Xiaomi, ürünle ilgili birkaç poster yayınladı ve bize dizüstü bilgisayarda yer alabilecek birinci sınıf özellikler hakkında bazı fikirler verdi. Ürün açıkça Mi Notebook Pro, yani üst düzey bir dizüstü bilgisayar.

Birkaç gün önce Xiaomi yetkilileri, Mi Notebook Pro’nun yüksek çözünürlüklü bir ekranla donatılacağını kamuoyuna açıkladı ve aynı zamanda “yüksek çözünürlüğün sadece başlangıç ​​noktası” olduğunu iddia etti. Şirket daha sonra Mi Notebook Pro’nun altı yeni atılım gerçekleştiren bir “ana ekrana” sahip olacağını öne süren başka bir görsel de yayınladı.

Xiaomi

Modellerden birinin 3K çözünürlük ve 90Hz yenileme hızına sahip yüksek kaliteli bir ekrana sahip olması bekleniyor. Üst düzey modelin, sıradan dizüstü bilgisayar ürünlerini çok aşan mükemmel parlaklık, kontrast ve renk performansı getirecek bir OLED paneli de içermesi bekleniyor.

Üst düzey ekrana ek olarak, Mi Notebook Pro’nun da önceki kalıbı terk ederek yeni bir tasarım stili benimsemesi bekleniyor. Bunun yerine, tek parça kalıplama kullanılarak hazırlanmış yüksek kaliteli, tamamen metal bir tasarım benimseyecek. Metal tasarımdaki değişiklik, dizüstü bilgisayarın ince ve ultra hafif olması beklendiğinden boyut ve ağırlıkta dengesizliğe yol açmayacak.

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