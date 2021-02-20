Yeni Microsoft Office 2021 Yıl Sonunda Geliyor!

Microsoft‘un Windows ile beraber sunduğu Office programı dünya çapında birçok kullanıcının iş, eğitim vb. gibi alanlarda kullandığı çok yararlı bir program olarak karşımıza çıkmıştı. Bugün Office 2021 sürümü hakkında yeni bilgiler ortaya çıkmaya başladı.

Şirketin yeni Office 2021‘i 32 ve 64 bit olarak Windows ve macOS için yıl sonuna kadar sunacağını açıkladı. Yeni Office 2021 bir önceki Office 365 gibi olmayıp bir kerelik bir ücret ile ömür boyu sahip olunabilecek.

Ayrıca açıklamada yeni sürümün Karanlık Modu desteklediği ve Excel için dinamilk diziler, XLOOKUP eklendiği dile getirildi. Bununla birlikte Microsoft işletmeler için yeni Office 2021‘i 7 yıl yerine 5 yıl destekleyeceğini de açıkladı.

Office Professional Plus ve Standart olarak iki versiyon ile gelmesi beklenen yeni sürümün fiyatı ise ticari kullanıcılar için %10 artışla, normal kullanıcılar için sabit fiyatla sunulacak. Şuan için yeni Office 2021 hakkında ortaya çıkan bilgiler bunlar oldu. Ancak ilerleyen günlerde şirketin yeni detaylar paylaşması bekleniyor.