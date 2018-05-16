Microsoft’un akıllı telefon alanında bir başarı elde edemediği artık kabul görmüş olan bir durum. Sadece akıllı telefon otoriteleri tarafından değil, markanın kendisinin de bu durumu kabul ettiğini biliyoruz. Her ne kadar yatırımların devam edeceği belirtilse de köklü değişikliklerin geleceği de kesin. Yeni akıllı telefonlar gelir mi bilinmez ama Microsoft kendi adıyla yayınladığı tablet serilerinde istediği başarıyı almaya başladı. iPad rakibi olarak değerlendirilen ve bu alanın en başarılı akıllı telefonların olduğu söylenen Microsoft Surface tablet modelleri içinde yeni bir serinin daha geleceği ortaya çıktı. Bu kez uygun fiyatlı bir seri olarak geleceği belirtilen yeni modelin detaylarına geçelim.

Yeni Microsoft Surface Nasıl Bir Model Olacak?

Yeni tablet modeli hakkında şimdiden elde edilen çok önemli bilgiler olduğunu da ekleyelim. Ortaya çıkan yeni bilgilere göre tabletin tasarımında önemli değişiklikler olacak. Köşe kısımlarında yuvarlatılmış olan tasarımların kullanılacağı ve iPad serisine benzer bir yapı kullanılacağından söz ediliyor.

Bunun dışında ekran boyutu olarak ise 10 inç tercihinin yapılacağından ve 10 inç ekranın çerçevelerinin çok ince olacağından söz ediliyor. Ayrıca tabletin yanında yer alacak bir de klavye alanını göreceğiz. Klavye kapağı olarak belirtilen bu alanında tasarıma artısı olduğu fazla olacaktır.

Genel olarak tasarımı konusunda bu beklentileri ortaya çıktığı yeni tablet modelinin, teknik kısımda da farklı bir yapıya sahip olacağını göreceğiz. Genelde Microsoft Surface modellerinin üstün özelliklerle beraber geldiğini gördük. İşte yeni modelin bu kısımda değişiklik yapacağı ve özelliklerin daha düşük olacağını göreceğiz.

Fiyata orantılı olarak tabletin özellikleri de düşürülecek. Eğitim odaklı olarak gelen iPad modelinde olduğu gibi daha düşük özelliklerle gelecek olan serinin, işletim sistemi kısmında da Windows 10 S sürümünü kullanacağı iddiası var. Fakat eğitim odaklı bir tablet gelip gelmeyeceği kesin değil. Yani S sürüm işletim sistemi bu konuda net bilgileri veriyor demek yanlış olacaktır.