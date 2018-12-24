Akıllı telefon satışlarında belli bir ivme yakalayan Xiaomi, şu sıralar dünyanın en çok satan markalarından biri haline gelmeye başladı. Bazı akıllı telefon modellerinde satış rekorları kırdığını gördüğümüz marka, özellikle son birkaç yıldır lider akıllı telefon modelleriyle baş edecek düzeyde satış elde etmeye başladı. Her ne kadar akıllı telefon satışları oldukça iyi ilerliyor olsa da markanın tek mücadele ettiği kısım burası değil. Xiaomi Mint Browser bu durumun en büyük örneklerinden biri oldu. Mobil için yayınlanan internet tarayıcı Xiaomi Mint Browser, markanın bu alanda yeni bir girişimi olarak sunuldu.

Xiaomi Mint Browser Neler Sunuyor?

Rakip tarayıcılarda olduğu gibi kolay kullanımı ve hızı hedefleyen Xiaomi Mint Browser tarayıcılarının, düşük sistemli akıllı telefonlarda yüksek performans sunmak adına hazırlandığı açıklandı. Sadece 10 MB gibi bir boyuta sahip olan Xiaomi Mint Browser tarayıcı, gizli mod özelliğinden tutunda sesli okuma ve okuma modları gibi birçok özelliği de beraberinde getiriyor.

Tarayıcının tüm bu özelliklerini kullanmak için yüksek bir sisteme ihtiyaç duyurulmaması ve kullanımda çok düşük oranda bellek harcanması gibi artılarda öne çıkan detaylar arasında.

Opera gibi rakiplerinin bulunduğu ortamda orta ve giriş seviyesi akıllı telefonlarına hitap ederek kendisine yer bulmaya çalışan Xiaomi, iyi bir başlangıç yapmış demek yanlış olmayacaktır. Şu an için yeni tarayıcının testleri çok yoğun bir şekilde yapılmış değil ancak birkaç farklı Android sitesi tarafından ele alınan testlerde başarılı sonuçlar ortaya konulmuş.

Üstelik hem Android sürüm olarak eski hem de sistem olarak eski cihazlar tercih edilmesine rağmen olumlu sonuçlar elde edilmiş. Böyle değerlendirdiğimiz zaman Xiaomi, mobil tarayıcı yarışında da yerini çoktan almış durumda. İlerleme ne düzeyde olacak bilmek zor. Şu an için tarayıcının Xiaomi harici cihazlarda da çalıştığını ekleyelim.