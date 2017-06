Yeni bir tweet bize Moto G5S Plus‘ı yeni bir görünüm kazandığını ve Gold renkli ön panel ile geleceklerini doğruladı. Mesaj aynı zamanda pilin temelde G5 Plus‘n 3000 mAh bataryası ile hemen hemen aynı kapasitede 3.068 mAh olacağını söylüyor.

Daha önce Moto G5S Plus‘ın basına ait görüntüleri olduğu iddialarını zaten gösterdik, ancak yeni render ikili kamera kurulumunu arka planda doğruluyor. Çift LED flaşlı dairesel bir modülde olacak.

Tweet’e göre, Moto G5S Plus fiyatı, ya 293 dolar ya da 310 dolar civarında olması bekleniyor. Moto G5S Plus ile ilgilenir misin ? Ayrıca bkz: Moto G5 Plus inceleme