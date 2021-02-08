Yeni Narzo 30 Serisinin Kutu Tasarımı Ortaya Çıktı!

Bilindiği üzere Realme, akıllı telefon pazarına bir alt şirketi olan Narzo ile de yeni modeller sunmaya devam ediyor. Şirketin geçen yıl Narzo serisi 3 milyon satış rakamına ulaşmıştır. Durum böyle olunca Realme, hız kesmeden yeni Narzo 30 serisini piyasaya sunmaya hazırlanıyor.

Geçen yıl Narzo 20 ile karşımıza çıkan firma bu yılda yeni Narzo 30 serisiyle geliyor. Bugün bu model ile ilgili yeni görseller ortaya çıktı. Ortaya çıkan bu görseller ile birlikte yeni Narzo 30 serisinin kutu tasarımını görmüş oluyoruz.







Şirket bu görselleri kullanıcıların yeni modelin kutu tasarımını oylaması için paylaştı. Sizde eğer kutu tasarımına oy vermek istiyorsanız buradan oyunuzu kullanabilirsiniz. Narzo 20 serisi geçen yıl ilk haftasında 230.000 adet satış gerçekleştirmişti.







Şirket Narzo 30 serisinden de aynı şekilde ve daha fazla bir satış rakamı bekliyor. Cihazın ülkemize gelip gelmeyeceği konusunda ise şuan için resmi bir bilgi bulunmuyor.