Yeni Need For Speed Oyunu 2017 Yılında Geliyor

2015 yılında Need for Speed’in yeniden yapım sürümünden sonra, popüler yarış serisinin bir sonraki oyunu ile ilgili çok fazla haber çıkmadı. Bir blog yazısında, serinin mevcut geliştiricisi Ghost Games, yeni bir Need for Speed ​​oyununun geliştirme aşamasında olduğunu doğruladı ve oyun yönü hakkında bazı ek ayrıntıları ortaya koydu.

Geliştirici Stüdyo, yeni özelliğin araba özelleştirmesinin hâlâ büyük bir şekilde mevcut olacağını doğruladı: “İstenilen Need for Speed serisi içerisinde özelleştirme konusundaki kararlılığımızdan emin olabilirsiniz”. Stüdyo, polis kovalamacısının da geri döneceğini ekledi: “Bir polis kovalamacasına girmekten ve kentin içerisinde kuyruğundaki ısıyı hissetmekten daha tatmin edici bir şey yok.”

Bu özellikler bir Need for Speed ​​oyununda bulunması için belirgin gözükse de, geri gelmeyen özellik önceki oyunda bulunan her zaman çevrimiçi olma gereksinimi. Need for Speed (2015) bu gereksinim serinin hayranları ve eleştirmenler tarafından iyi karşılanmamış ve sonunda Ghost Games bunun bir hata olduğunu sanırım kabul etmiş. Gerçekte, Ghost Games yaklaşmakta olan oyunun oynamak için kalıcı bir internet bağlantısına ihtiyaç duymayacağını doğruladı ve oyunda durdurma özelliğinin bile destekleneceğini açıkladı; önceki oyunda şaşırtıcı derecede eksik olan bir özellik.

Ghost Games, Electronic Arts‘ın E3 etkinliği olan EA Play‘in önümüzdeki ay başlamadan önce oyunla ilgili daha fazla bilgi vereceğine söz verdi.