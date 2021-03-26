Yeni Nesil AirPodslar Yakın Gelecekte Satışa Sunulacak!

Yeni nesil Apple AirPods’un bu yılın üçüncü çeyreğinde piyasaya sürülmesi bekleniyor ve konuya yakın kaynaklara göre popüler işitme cihazlarının üretimi şuan devam ediyor.

Bir rapora göre Cupertino merkezli şirket, 2021‘in üçüncü çeyreğinde gerçekten kablosuz kulaklıkları olan AirPod’ların yeni modelini tanıtmayı planlıyor.

Rapor, iPhone üreticisinin tedarikçilerinden birinin çoktan üretime başladığını da ekliyor. Söz konusu tedarikçi, Tayvan merkezli ASE Technologéy olarak belirtilmiş. Maalesef şu anda konuyla ilgili başka ayrıntı bulunmuyor.

Bununla birlikte bu yeni bilgi, Apple analisti Ming-Chi Kuo’dan gelen önceki raporlarla uyumlu. Analist, şirketin üçüncü nesil AirPod’ların üretimine başlayacağına inanıyordu, bu yılın üçüncü çeyreğinde, Temmuz ayından Eylül ayına kadar devam edeceğini de söylemişti.

Bundan önce Kuo, yeni nesil AirPod’ların bu yılın ilk yarısında piyasaya sürüleceğine inanıyordu, ancak artık durum böyle değil gibi görünüyor.

Diğer son raporlara göre, AirPods 3’ün AirPods Pro’ya benzer bir tasarıma sahip olması bekleniyor. Daha kısa bir gövdeye sahip olacağı, ancak silikon kulak uçları olmadan ve aktif gürültü iptali seçeneğiyle geleceği söyleniyor.