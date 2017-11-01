Yeni nesil Amazon Echo ve Echo Plus Satışa Sunuldu

Amazon, eylül ayında dört yeni Alexa destekli Echo ürününü açıkladı. Şu anda ikisi ABD’de satılmaktadır. Söz konusu cihazlar yeni Eko ve Echo Plus’ı içeriyor.

Echo, satın aldığınız stil modeline bağlı olarak 99.99 $ veya 119.99 $ fiyat etiketini taşır. Echo Plus ise 149.99 dolarlık fiyat etiketine sahip.

Şirketin halihazırda aynı $ 149.99’lık fiyata Echo Plus ve Philips Hue ampulü içeren bir paket sunduğunu belirtmek gerekiyor. Paketin normal fiyatı 164.98 Dolar’dır.

Echo’daki paket anlaşmaları da dahil daha fazla bilgi için amazon internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.