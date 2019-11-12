Yeni Nesil Apple Watch Touch ID Desteğine Sahip Olacak!

Apple Watch etkileyici bir teknoloji ürünü olmasına rağmen, Cupertino merkezli elektronik devi, son derece popüler akıllı saatlerini geliştirmek için yenilikçi yollar aramaya devam ediyor. ABD Ticari Marka ve Patent Ofisi ile yapılan en son patent başvurusunda, Apple‘ın Apple Watch ekranına Touch ID ekleme fikrini tasarladığı söylenebilir.

Geçtiğimiz hafta Patently Apple‘da ilk çıkan haber, Cupertino şirketinin dokunmatik ekrana, kuvvete duyarlı bir gövdeye, sıcaklığa duyarlı ve ekranın altında bir parmak izi sensörünü piyasaya sürmeyi planlayabileceğini iddia etti.

Bu, dahili saat antenlerinin bileklik içerisine taşınması ile yapılacak. Mevcut Apple Watch, MacBook’ların kilidini açmak, Apple Pay ve daha pek çok şeyle güvenli ödeme yapmak için kullanılabiliyor. Buna ek olarak Touch ID’nin yerel desteği karışıma tamamen yeni bir kimlik doğrulama düzeyi katacak.

“ Antenna Assemblies for Watch Bands ” başlıklı patent başvurusu, Apple’ın anten bandını nasıl bilek bandına yerleştirmeyi planladığını, form, işlevsellik ve konfor arasında mükemmel dengeyi sağladığını açıklıyor.

Saat bandı, yapısal bütünlüğünü ve çalışma yeteneklerini korurken, gerilebilir anten üzerinden kablosuz iletişim sağlayacak. Saat bandı vücutta serbestçe esner, gerilir ve bükülür ve anteni dış etkilerden kaynaklanan hasarlardan korur.