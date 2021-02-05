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Yeni Nesil Apple Watch’a Dair Bir Patent Daha!

Apple, akıllı saatlerinde teknik iyileştirmeler yapmak için çabalıyor. Akıllı saatlere dair alınan yeni bir patent her şeyi ortaya çıkardı.

Ayşen Sıla

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Görünüşe göre Apple, en popüler giyilebilir ürünlerinden birinin dahili bileşenlerinde değişiklikler yapmaya çalışıyor. Şirket, aygıtın kablosuz sinyal alımını iyileştirmeye yardımcı olmak için Apple Watch’un çeşitli parçalarını yeniden yapmayı planlıyor.

Bir rapora göre Cupertino merkezli Apple, WiFi, Bluetooth, GPS, UWB ve diğer anten işlevlerinin alımını iyileştirmek için çalışıyor. Şirket, Apple Watch bileşenlerini antenlerle birleştirerek daha fazla yardımcı program eklemek istiyor. Başka bir deyişle, bu farklı bileşenler esasen akıllı saatin farklı bölümlerinde kablosuz sinyal alımını artırma amacına hizmet edebiliyor.

“Milimetre Dalga Değişimi Yeteneğine Sahip Elektronik Cihazlar” adlı yeni bir patent, “aşamalı anten dizisini” tanımladı. Bu, içeride çok fazla yer kaplayan tek bir hacimli anten kullanmak yerine, şirketin farklı parçalara ve kasaya yerleştirilmiş daha küçük antenler aracılığıyla yaymak istediğini gösteriyor. Esasen, “kablosuz iletişim devresini” yaymaya çabalıyorlar.

apple

Ayrıca, antenleri çeşitli yerlere gömmek, kablosuz sinyallerin alımını da iyileştirecek. Patent başvurusu, aşamalı bir anten dizisi eklemenin birçok farklı yolunu ayrıntılı olarak açıklamyor.

Bunun “10GHz ve 300GHz arasındaki bir birinci frekansta birinci sinyalleri ve 10GHz’in altındaki ikinci bir frekansta ikinci sinyalleri iletmek için milimetre olmayan bir dalga antenini taşımaya yardımcı olacağını belirtiyor. Şu anda, şirketin bunu gelecekteki Apple Watch’larda uygulayıp uygulamayacağı bilinmiyor.

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Cepkolik
KaynakApple Insider

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