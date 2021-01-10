Ana Sayfa Akıllı Telefon Yeni Nesil İphone 13 Serisi Kalın Bir Çerçeve İle Gelebilir!

Yeni Nesil İphone 13 Serisi Kalın Bir Çerçeve İle Gelebilir!

Apple'ın her yıl çıkardığı İphone serisinde 2021 yılında tasarımsal olarak değişiklik sunmaya hazırlanıyor. İşte detaylar..

Yunus Emre Çakır

-

0
Apple

Akıllı telefon pazarında büyük bir paya sahip olan Apple, her yıl tanıttığı İphone serisinde 2021 yılında tasarımsal olarak değişiklik yapabilir. Ayrıca bu yıl içerisinde sunulması beklenen yeni nesil İphone 13 ailesinin Pro modellerinde 120 Hz OLED ekran kullanılacağı söyleniyor.

Bu sızıntının dışında bugün ortaya çıkan haber daha çok yeni İphone 13‘ün tasarımıyla ilgili oldu. İphone 13 serisinin tasarımı İphone 12‘nin kasasına göre daha düz kenara sahip ancak çerçevesi 0,26 mm daha kalın olacak. Aynı zaman telefonun üst bölümünde konum değişikliği yapılarak çentik boyutu küçülmeye gidecek.

Japon bloglarında çıkan bu tasarım ile ilgili sızıntıya göre kamera çıkıntısı da aynı kalınlıkta olacak. Bilgilerin içerisinde Apple‘ın kamera lenslerine safir cam kaplayacağı da söyleniyor. Böylelikle kamera modülünü tek bir mercek olarak görünmesini sağlayacak.

Bu bilgiler daha önce sızdırılan haberlerle hemen hemen aynı nitelikleri taşıyor. Bu da demek oluyor ki Apple yeni İphone 13 serisinde tasarımsal olarak önemli bir değişikliğe gidecek gibi duruyor.

Bizi Youtube'ta takip et! Süpriz Hediye Kazan!!

Düzenli çekiliş yaparak abonelerimize muhteşem hediyeler dağıtıyoruz.

Cepkolik

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Akıllı Telefon

Samsung Galaxy S21 Serisinin Reklam Görselleri Sılzdırıldı!

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, 14 Ocak tarihinde bir teknoloji etkinliği düzenleyecek. Firma bu etkinlikte birçok yeni model akıllı cihazını tanıtmayı planlıyor. Yeni...
Devamını Oku
Teknoloji Haberleri

Samsung Yeni Kamera Sensörleri Üzerinde Çalışıyor!

Güvenilir bir sızıntı kaynağından gelen habere göre Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, yeni ISOCELL kamera sensörleri üzerinde çalışıyor. Orta çıkan bilgi de şirketin...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Vivo Yeni Android 11 Güncelleme Planını Duyurdu!

Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Vivo, pazarda büyük bir paya sahip olmasa da çıkardığı akıllı telefonlar ile dikkat çekmeyi başarmaya devam ediyor. Yeni gelen...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Yeni Nesil İphone 13 Serisi Kalın Bir Çerçeve İle Gelebilir!

Akıllı telefon pazarında büyük bir paya sahip olan Apple, her yıl tanıttığı İphone serisinde 2021 yılında tasarımsal olarak değişiklik yapabilir. Ayrıca bu yıl içerisinde...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Xiaomi Redmi 8, 8A ve 7A MIUI 12 Güncellemesi Alacak!

Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, geçtiğimiz sene çıkardığı akıllı telefonlarına güncelleme göndermeyi unutmadı. Şirketin bir yıl ve daha eski cihazlarına güncelleme gönderecek olması...
Devamını Oku

Copyright @ Cepkolik.com 2014