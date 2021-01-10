Yeni Nesil İphone 13 Serisi Kalın Bir Çerçeve İle Gelebilir!

Akıllı telefon pazarında büyük bir paya sahip olan Apple, her yıl tanıttığı İphone serisinde 2021 yılında tasarımsal olarak değişiklik yapabilir. Ayrıca bu yıl içerisinde sunulması beklenen yeni nesil İphone 13 ailesinin Pro modellerinde 120 Hz OLED ekran kullanılacağı söyleniyor.

Bu sızıntının dışında bugün ortaya çıkan haber daha çok yeni İphone 13‘ün tasarımıyla ilgili oldu. İphone 13 serisinin tasarımı İphone 12‘nin kasasına göre daha düz kenara sahip ancak çerçevesi 0,26 mm daha kalın olacak. Aynı zaman telefonun üst bölümünde konum değişikliği yapılarak çentik boyutu küçülmeye gidecek.

Japon bloglarında çıkan bu tasarım ile ilgili sızıntıya göre kamera çıkıntısı da aynı kalınlıkta olacak. Bilgilerin içerisinde Apple‘ın kamera lenslerine safir cam kaplayacağı da söyleniyor. Böylelikle kamera modülünü tek bir mercek olarak görünmesini sağlayacak.

Bu bilgiler daha önce sızdırılan haberlerle hemen hemen aynı nitelikleri taşıyor. Bu da demek oluyor ki Apple yeni İphone 13 serisinde tasarımsal olarak önemli bir değişikliğe gidecek gibi duruyor.