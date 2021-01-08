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Yeni Nesil İphone Kameralarında Önemli Değişiklikler Olmayacak!

Ünlü analist Ming- Chi Kuo: gelecek nesil çıkacak olan İphone'ların kameralarında önemli bir yükseltme olmayacağını ifade etti.

Yunus Emre Çakır

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Apple

Her geçen gün daha fazla gelişen teknoloji ve mobil platformlar kullanıcılara yüksek özelliklere sahip cihazlar sunuyor. Şirketler kullanıcıların ihtiyaçlarına göre çıkardıkları akıllı telefonlarda donanım,tasarımsal birçok yenilik ve yükseltmeler yapıyor.

İşte bu firmalardan bir tanesi olan Apple‘ın İphone akıllı telefon modellerinde 2023 yılına kadar kamera konusunda yeni bir geliştirme beklenmiyor. Ünlü teknoloji analisti Ming- Chi Kuo‘un ifadelerine göre 2023 yılına kadar çıkacak olan İphone modellerinin kamera donanımlarında önemli bir yükseltme olmayacağı sonucuna vardı.

Apple en son 2021 için üç ayrı lens şirketiyle anlaşma yaptı. Bu şirketler Largan, Genius Electronic Optical (GSEO) ve Sunny Optical olarak karşımıza çıkıyor. Ancak her nedense yine de Apple‘ın yeni nesil modellerinde kamera konusunda pek bir yenilik sunmayacağı söyleniyor.

Tabi ki bu durum gelecek nesil modeller de ki kameraların genel performansının yükseltilmeyeceği anlamına gelmiyor. Sonuçta yazılım güncellemeleri ile bu sorun düzeltilebiliyor.

Analistlere göre Sunny Optical firması yeni olduğu için pek güvenilir sonuçlar vermeyebilir. Bu nedenle gelecek nesil İphone kameralarından büyük beklenti içine girmemek gerekiyor.

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Akıllı Telefon

Yeni Nesil İphone Kameralarında Önemli Değişiklikler Olmayacak!

Her geçen gün daha fazla gelişen teknoloji ve mobil platformlar kullanıcılara yüksek özelliklere sahip cihazlar sunuyor. Şirketler kullanıcıların ihtiyaçlarına göre çıkardıkları akıllı telefonlarda donanım,tasarımsal...
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