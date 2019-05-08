Yeni Nesil Nest Hub Max Akıllı Ev Asistanı Tanıtıldı!

Birkaç saat önce Google I/O 2019’da Google, şu anda Nest Hub olarak adlandırılan Home Hub’ın daha büyük bir sürümü olan Nest Hub Max akıllı asistanını tanıttı. Nest Hub Max, 10 inç (1280 × 800 piksel) HD ekrana sahip.

Asistanda yer alan 6.5MP‘lik kamera 127 derecelik geniş görüş alanına ve otomatik yakalama moduna ev sahipliği yapıyor. Nest Hub Max’da ayrıca yüz tanıma teknolojisi var. Kişileri içerisinde bulunan Yüz Eşleştirme teknolojisi ile doğrudan tanıyabilir.

Ayrıca evden uzaktayken bile uygulaması sayesinde kameraları açabilir ve aynı zamanda Google Duo aramaları için kullanabilirsiniz.

Home View panosundaki müzik kontrolü, kameraları izleme, Termostatı kontrol etme gibi birçok yönetim aracını destekler. Asistan’ın sesinizi tanımasını ve yanıt vermesini sağlayan Ses Eşleştirme özelliğini destekleyen Uzak Alan mikrofonuna da ev sahipliği yapıyor.

Bunlara ek olarak Ultrason algılama ve Stereo hoparlör sistemine ve 30W subwoofer’a sahiptir. İhtiyacınız yoksa kamerayı ve mikrofonları devre dışı bırakmak için ayrı bir kontrol tuşu da var.

Ayrıca bkz: Google Home Hub Ön İnceleme

WiFi 802.11 ac (2.4GHz / 5GHz), Bluetooth 5.0 desteğine sahiptir. Nest Hub Max, Tebeşir ve Kömür renklerin gelecek ve fiyatı 229 Dolar. Ancak ülkemizde satışı olmayaca. Şimdilik mevcut olduğu ülkeler ABD, İngiltere ve Avustralya’dır.