Yeni Nesil OnePlus Telefonları 90Hz Yenileme Hızına Sahip Olacak!

Bu yılın başlarında tanıtılan OnePlus 7 Pro, 90Hz yenileme hızına sahip ilk OnePlus telefon olarak geldi. Ekran şirket tarafından Fluid Display olarak adlandırıldı. Dün tanıtılan OnePlus 7T akıllı telefonu da 90Hz yenileme hızı Fluid Display ile donatılmıştır.

Gelecek ay resmi olarak piyasaya sürülmesi beklenen OnePlus 7T Pro, Fluid Display’e sahip olacak. OnePlus kurucu ortağı Carl Pei, OnePlus 7T açılış etkinliği sırasında yaklaşmakta olan tüm OnePlus telefonlarının Fluid Display ekranıyla donatılacağını doğruladı.

Fluid Display’in ana özelliğinin şaşırtıcı bir yenileme hızı olan 90Hz olduğu bilinmektedir. Ayrıca optimize donanım ve yazılım ile birleştirilmiş bu ekranlar, diğer Android akıllı telefonlardaki tipik ekranlara göre %38 hızlı dokunma tepkisi sunar. OnePlus, yenileme hızında bir artış olduğunda arayüzü sorunsuz bir şekilde çalıştırmak için daha fazla CPU çekirdeği tahsis etmek üzere cihazın performansını ayarlamak için Qualcomm ile işbirliği yaptı.

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Kullanıcı arayüzünün animasyonları, kullanıcı deneyimini geliştirmek için 90Hz yenileme hızından en iyi şekilde yararlanmak için de optimize edilmiştir. Pei şirketin, OxygenOS’ta 150’den fazla animasyon iyileştirmesi yaptığını iddia etti.

OnePlus 7T telefonu, 1080×2400 piksel fullHD+ çözünürlük ve HDR10+ desteği ile birlikte 6.55 inç Fluid AMOLED ekran ile geliyor. Bu yılın başlarında tanıtılan OnePlus 7 Pro, kavisli kenarlara sahip 6.67 inç Fluid AMOLED çentiksiz ekrana sahipti. Yeni nesil telefonlarda çok daha fazlasını bekleyebiliriz.