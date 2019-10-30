Ana Sayfa Teknoloji Haberleri Yeni Nesil Oppo Akıllı Saat Tasarımı Belli Oldu!

Yeni Nesil Oppo Akıllı Saat Tasarımı Belli Oldu!

Xiaomi'nin akıllı saati ile ilgili verdiği bilgiler, Oppo'nun da akıllı saatleri hakkında açıklama yapmasının temelini oluşturdu...

Muhammed Arslan

-

22
0
Oppo Katlanabilir Akıllı Saat için Patent Aldı!

Xiaomi Mi Watch, tasarımının ortaya çıkmasının ardından yavaş yavaş trend olmaya başladı. Tabi ki Xiaomi‘nin akıllı saatini dört gözle bekliyoruz. Saatin tek sorunu Apple Watch’a benzerliğidir. Android cephesinde işleri kızıştıran bu saatle birlikte çeşitli teknoloji üreticileri kendi saatleri konusunda açıklama yapmaya başladı.

Oppo’nun Başkan Yardımcısı Brian Shen, Xiaomi Watch’ın tasarımıyla ilgili açıklamaların ardından, kullanıcılarına çeşitli açıklamalar yaptı. Yaklaşan Oppo akıllı saatleri hakkında önemli ayrıntoları gün yüzüne çıkardı.

Shen’in paylaştığı yazıda Oppo akıllı saatlerin dikdörtgen gövdeye sahip olacağını açıkladı. Kullanıcılardan gelen isteğe bağlı olacak ki, ayrıca üçgen tasarımlı akıllı saatlerin olmayacağına işaret etti.

Yeni Nesil Oppo Akıllı Saat Tasarımı Belli Oldu!

Brian Shen daha önce dikdörtgen gövdenin dairesel bir gövde karşılaştırıldığında daha iyi bir deneyim sunacağını ileri sürmüştü. Bununla birlikte çoğu gövde böyle tasarlandığı için dairesel bir kadranın daha iyi göründüğünü kabul ediyor.

Xiaomi Watch ile olan mesele gövde şekli değil, tamamiyle Apple Watch’a benziyor. Döndürülebilir gövdeyi ve güç düğmesini yalnızca kopyalamakla kalmaz, aynı konuma getirir. Oppo’nun akıllı saatinin tam olarak ne zaman çıkacağı belli değil. Bu yüzden biraz daha gelecek saatlerin nasıl olacağını görmek için beklememiz gerekecek.

En Çok Karşılaştırılan Telefonlar

En Çok Görüntülenen Telefonlar

En Çok Görüntülenen Markalar

2018 Yılının En İyi Telefonları

Cepkolik © 2016, Tüm Hakları Saklıdır.