Yeni Nesil Oppo Enco Buds, Bu Ay Satışa Sunulabilir!

Çinli akıllı telefon üreticisi Oppo, şimdi aktif olarak aksesuarlara odaklanıyor. Yeni bir rapor, şirketin yakında yeni kablosuz kulaklıklarını piyasaya süreceğini iddia ediyor. Oppo Enco Buds ile tanışın dostlarım!

Tanınmış kaynak Evan Blass, yeni Oppo Enco Buds TWS kulaklıklarının resmi görüntülerini de paylaştı. Tasarım açısından kulaklıklar, Oppo Enco W11 kulaklıklara oldukça benziyor.

Buna karşılık, TWS kulaklıkları Samsung Galaxy Buds Plus ile oldukça benzer görünüyor ve benzerlik cihazın tasarımında bitmiyor. Cihazın şarj kutusu da oldukça benzer. Kulaklıklar ve şarj kutusu, beyaz bir renk seçeneğine sahip.

20 saatlik pil ömrü, IP55 toz ve su direnci, dokunmatik kontroller ve daha iyi bir uyum için silikon uçlar dahil olmak üzere Enco W11’e benzer özellikler bekliyoruz. Cihazda Bluetooth 5.2 bağlantısı ve bir USB-C bağlantı noktası desteği de olabilir.

Şu anda, Oppo Enco Buds’ın kesin lansman tarihi bilinmemekle birlikte, bu ayın sonunda piyasaya sürülmesi bekleniyor. Siz okurlarımızı bilgilendirmeye devam edeceğiz. Bizi takipte kalın!