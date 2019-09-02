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Yeni Nesil Realme Q Serisi Hakkında Yeni Detaylar Var!

Oppo'dan ayrılıp bağımsız bir marka haline gelen Realme, yeni nesil Q serisi akıllı telefonlar ile oldukça ses getirecek...

By Muhammed Arslan

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Yeni Nesil Realme Q Serisi Hakkında Yeni Detaylar Var!

Realme, 5 Eylül’de Çin’de bir açılış etkinliği düzenleyecek. Burada Realme Q akıllı telefonunu dörtlü kamera kurulumuyla tanıtacak. Realme Q’nun Çin pazarı için yeniden markalı Realme 5 Pro olduğuna inanılmaktadır.

Geçen hafta sızan Realme Q’nun canlı görüntüleri aynı şeyi doğruladı. Şirket yaklaşmakta olan telefonun özelliklerinden bazılarını açıkladı. Bugün ise Realme’nin CEO’su Weibo’da birkaç özelliğini paylaştı.

Akıllı telefon, 20W VOOC hızlı şarj teknolojisini destekleyecek bir 4035mAh batarya ile geliyor. Bataryanın da USB Type-C portu ile şarj edileceğini onaylandı. Ayrıca, telefonun UFS 2.1 yüksek hızlı flash bellekle geleceğini de ortaya koydu.

Yeni Nesil Realme Q Serisi Hakkında Yeni Detaylar Var!

Şirket, telefonun dörtlü kamera kurulumunda arkasında 48MP Sony IMX586 birincil kamera sensörüyle birlikte geleceğini onayladı. Ayrıca, akıllı telefonun Realme 5 Pro ile aynı Snapdragon 712 işlemci tarafından destekleneceği de doğrulandı.

Daha fazla güvenlik için arkaya monte edilmiş bir parmak izi sensörü de bulunmaktadır. Telefonun kutudan Android 9 Pie tabanlı ColorOS 6 ile çıkacak. Şimdilik ortaya çıkan bilgiler sadece bunlardan ibaret. Telefonun genel özellikleri hakkında herhangi bir bilgi şimdilik yok. Biraz daha beklemek zorunda kalacağız.

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