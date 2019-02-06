Yeni Nesil S-Pen'ler Kameralı Olacak!

ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi, Samsung cihazlarında kullanılan S-Pen için yeni bir patenti onayladı. Patentin en ilgi çekici noktası tüm Galaxy akıllı telefonlarında bulunan dijital zoom sistem farklı olmasıdır. Çünkü S-Pen’e kullanıcılara son derece üstün bir optik zoom sistemi sağlayabilen bir kamera eklenekecek. Bu sayede kamera deneyimi Galaxylerde iki kat daha iyi deneyeim sunacak.

Patentin ismi “Electronic pen device having optical zoom“‘dur. Kabaca çevirmek gerekirse Optik zumlu elektronik kalem‘dir. Yayınlanan patent görselinde S-Pen’in üst kısmına yerleştirilmiş optik bir zumun detaylı anlatımı vardır.

Aşağıda yer alan patent görselinde kamera sensörünün hemen önünde dörtlü bir lens eklendiğini görebilirsiniz. Bu kısma aynı zamanda iletişim modülü de denmektedir. Çünkü kalem ile çekilen görüntüyü bağlı olduğu akıllı telefona aktaran nokta burasıdır.

Paylaşılan patent görüntülerinde ayrıca Kontrol Tuşları da yer almaktadır. Bu tuşlar ile zoom yapılabilmekte ve kamera kullanımı sağlanabilmektedir. Şekil 3’te yer alan genel yazılar, S-Pen patentinde yer alan dört ana bileşeni göstermektedir. Bunlar optik sistem, görüntü sensörü, kontrol anahtarı ve genel kontrol tuşlarıdır.

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Henüz ilk gelecek olan Note telefonunda bu akıllı kalemin garanti olmadığını unutmayın. Ancak sonraki modellerde olması oldukça muhteldir. Şekil 4B’de ise Samsung’un gelecekteki bir Galaxy Note cihazına böyle bir S-Pen koymak istediğini doğrulanmakta.