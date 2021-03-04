Yeni Nintendo Switch, Samsung’un OLED Ekranını Kullanabilir!

Bilindiği üzere Samsung, küçük boyutlu OLED ekran üretiminde lider konumunda yer alıyor. Şirket Apple‘ında dahil olduğu bir firmanın akıllı telefonlarına ve akıllı saatlerine küçük boyutlu OLED ekran üretiyor. Bugün ise ortaya çıkan yeni bir bilgi çıktı. Ortaya çıkan bu bilgide şirketin yeni nesil Nintendo Switch oyun konsoluna da OLED ekran üreteceği yer alıyor.

Bloomberg’in raporuna göre yeni nesil Nintendo Switch‘te Samsung Display tarafından üretilen 7 inçlik HD OLED bir ekran kullanıcılacak. Yeni ekran panelinin çözünürlüğü 6.2 inç ve Switch Lite‘ın 5.5 inç LCD ekranı ile aynı olsa da OLED panel çok daha yüksek kontrast oranı, derin siyahlar, daha geniş görüş açıları ve geliştirilmiş güç verimliliği bulunuyor.

Yeni nesil Nintendo Switch‘in OLED ekran panelinde bazı kaynaklarda 4K çıkışının olacağı ve oyunculara yüksek çözünürlük deneyimi sunacağı yer alıyor. Samsung tarafında ise şirketin Haziran 2021’de aylık 1 milyon panelin seri üretimine geçeceği bildiriliyor. OLED ekranlar ise sızdırılan bilgilere göre yeni nesil Nintendo Switch‘te Temmuz ayında montajlamaya başlanacak.

Samsung eğer yeni nesil Nintendo Switch‘lerde de OLED ekran üretimi başlatırsa şirket üretim miktarını iki katına çıkartabilir. Bunun dışında bilgiler arasında yeni Switch‘ler de Samsung‘un ürettiği AMD Radeon GPU içeren bir Exynos çip kullanacağı da bulunuyor. Ancak her iki şirket tarafından bu konu hakkında resmi bir açıklama gelmedi.