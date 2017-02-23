Yeni Nokia 3310, Aynı tasarıma ve Daha Geniş Renkli Ekrana Sahip

Nostalji Nokia 3310‘un yeni bir sürümünün geldiğini zaten biliyoruz ve fiyatı 59 € civarında olacak. Ve şimdi telefonla ilgili daha fazla ayrıntı var. Yeni bir rapora göre, yeniden düşünülmüş 3310‘un tasarımı aynı olacak, ancak daha ince ve daha hafif olacak.

Raporda ayrıca, cihazın fiziksel klavyeyle (tuşun büyüklüğü ayarlanacak) bir telefon özelliği kalacağını doğruluyor ve orijinal modelde bulunan 84 x 84 tek renkli ekrana kıyasla daha büyük bir renkli ekrana sahip olacağını da sözlerine ekledi.

Pilin çıkarılıp çıkarılmayacağı konusunda tek bir kelime yok. Yeni Nokia 3310‘un renk seçenekleri kırmızı, yeşil ve sarı renkleri içeriyor.

Yeni 3310 ile ilgili yakın zamanda yeni detaylar bekliyoruz. Umarız Türkiye’ye de aynı zamanda ve düşük fiyatlı şekilde gelir. Şimdiden çok merak ediyoruz. Ya siz?