Yeni Nokia 3310 Özellikleri, Çıkış Tarihi ve Fiyatı

Akıllı telefonlarda yeni yeni kendisini göstermeye başlayan Nokia son olarak Nokia 6 telefonları ile beraber adından sıkça söz ettirmeyi başarmıştı. Markanın geri dönüş modellerinden biri olarak bilinen yeni seri akıllı telefonların tüm bu başarısından sonra bir yandan da markanın eski efsane olan cep telefonu serilerini yenilmeye başladığını da biliyoruz. Bundan sonraki dönemde Nokia’nın yenilenme hareketi içerisinde yeni hedefi ise Yeni Nokia 3310 serisi oldu.

Yeni Nokia 3310 Serisi Neler Getirecek?

Nokia’nın en başarılı ev en sağlam modellerinden biri olarak gösterilen Nokia 3310 akıllı telefonları için yayınlandığı dönemlerde efsane haline geldiğini de biliyoruz. Tüm bunlarla beraber şimdilerde Yeni Nokia 3310 modeli hazırlıklarına başlandı. Peki yeni modeli neler içeriyor?

Bir Akıllı Telefon Modeli Olmayacak

Yeni Nokia 3310 modelleri için ilk ortaya çıkan detayların efsane olan seriden çok uzaklaşılmadığını gösterdiğini belirtelim. Yani tüm bu detaylarla beraber aslında bir akıllı telefon modeli beklenmesinin yanlış olduğunu belirtelim. Yine tuş takımlı bir cep telefonu modeli gelecek. Yeni Nokia 3310 serisinde yer alan özelliklere de yavaş yavaş geçmeye başlayalım.

Dediğimiz gibi bir akıllı telefon modeli olmayacağı için Yeni Nokia 3310 serisi tasarım olarak eski modelden çok fazla bir fark barındırmayacak. Tabi ki yeni serinin daha modernize olduğunu daha ilgi çeken bir tasarıma sahip olduğunu yenilenmiş bir yüzle geldiğini ekleyelim.

Renkli Ekranlar Geliyor

Tasarım detayları bir yana dursun MWC 2017 etkinliğinde tanıtılması beklenen yeni modelin bazı farklılıklar ve yenilikler getirdiği de yalan değil. Özellikle Yeni Nokia 3310 serisinde eski 3310 ekranlarına göre yeni nesil renkli ekranlar kullanılacağını ekleyelim. Yani her ne kadar bir akıllı telefon olmasa da modern bir cep telefonu modeli göreceğimiz kesin. Görüntü kısmında da iyileştirmeler olacağını ekleyelim.

Metal Kasa Kullanımı

Eski modelden farklı olarak Yeni Nokia 3310 serisinde plastik kasalı modeller yerine bu kez metal kasa kullanılacağı ve bu durumunda çok daha sağlam bir telefon ile karşı karşıya geleceğimiz iddiaları da var. Fakat bu iddialar yayınlanan videolara rağmen henüz doğrulanmış değil. Bunu da ekleyelim.

Symbian OS ve 3.5 mm Jak

Son olarak Yeni Nokia 3310 modeline beklenen bir başka detayında işletim sistemi ve telefon bağlantı sistemleri olduğunu belirtelim. Seri akıllı telefon olamayacağı için iyi bir işletim sistemi beklemeyin. Standart bir Symbian OS sistemi sunulacak.

Telefonun yapabilecekleri sınırlı. Zaten akıllı telefon değil cep telefonu olarak öne çıkmakta model. Bunun dışında içerisinde 3.5 mm Jak bulunduracak olan akıllı telefonun artık kulaklık girişlerini de destekleyeceğini de söylemek gerekiyor.

Çıkış Tarihi

Çıkış tarihi konusunda ise telefonun net olarak tanıtımı gerçekleşmediği için net bir tarih söz konusu değil. Yeni Nokia 3310 serisinin tanıtılması için beklenen tarihin MWC 2017 etkinliği olduğunu da ekleyelim.