Yeni Nokia 3310 Satışa Çıkıyor!

Yeni Nokia 3310 (2017), özellikli telefonların tekrar mükemmel olmasını sağlıyor. HMD, Şubat ayında cihazın tanıtımını yapmış ve nihayet piyasaya sürülmüştür. Cihaz Hindistan’da Perşembe günü 330 INR yaklaşık 46 $ fiyatla satışa çıkıyor.

Telefon, Hindistan’da dört renkte satılacak – Sıcak Kırmızı ve Parlak Sarı, sırt üzerinde parlak kaplamalı, koyu mavi ve gri mat. Yalnızca çevrimdışı mağazalarda satılacaktır.

Nokia 3310 (2017) Hindistan’da yapıldığından fiyatı Avrupa’dan daha düşüktür. Özellikli telefon, bir alman perakendecinin Saturn.de sitesinde 59.95 € fiyata sahipti ve Hindistan’dan yaklaşık % 30 daha pahalı olduğunu gösterdi.

Önceki bilgilere göre, Nokia 3310 (2017) İngiltere’de 24 Mayıs’ta, Almanya’nın 26 Mayıs’ta, Türkiye’nin de bulunduğu diğer AB ülkeleri ise Haziran ayı başında ulaşacak. Türkiye fiyatının yaklaşık. 350 TL civarında olması bekleniyor.