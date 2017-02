Yeni Nokia 3310 ve Nokia Android Akıllı Telefon Modelleri MWC’de Görücüye Çıktı

Burada heyecanla bekledik ve bekliyoruz – Nokia markası, Mobil Dünya Kongresi’ne geri döndü. Nokia telefonlarının yıllar içinde defalarca konuşulduğunu ve yıllardır geri dönüş içerisinde olduğunu hepimiz biliyoruz. El değiştiren Nokia Mobil Dünya Kongresi ile akıllı telefon pazarında ben de varım diyor. Ve Nokia 3310 yeniden doğmak üzere.

Barselona’dan gelen ilk paylaşımları ve etkinlikleri an be an sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Şimdilik, bu 360 ° video’yu (elbette Nokia Ozo VR fotoğraf makinesinde çekilenler) izleyerek takip edebilirsiniz. Canlı yayınlanıyor kaçırmayın….

Muhteşem özelliklere sahip bir telefon değil, Nokia’nın yeni Android destekli akıllı telefonları da göstermesi gerekiyor. Buyrun..