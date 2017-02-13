Yeni Nokia N Serisi Cihazlar Gelecek Hafta Açıklanacak

HMD’nin bu yılki Mobil Dünya Kongresi‘nde (27 Şubat’da başlayacak) yeni Nokia N serisi cihazları duyurmasını bekliyorduk, ancak birkaç gün önce başlayacaktı. Sızdırılan bir davete göre, olay 22 Şubat’ta planlanıyor.

Davet kutusunun kapağı, HMD‘nin ikonik seriyi yenilemeye çalıştığı ve kutunun kendisinde bir miktar Nokia N 81 birimi bulunduğundan ve bazı sevimli anıları geri getirdiğinden açıkça bahsediyor.

Yeni N serisi telefonlar hakkında şu ana kadar çok şey bilinmiyor; ancak 6. nesil Snapdragon ile desteklemesi bekleniyor. Telefonun tanıtım tarihine çok fazla zaman kalmadığı için bu hafta ya da önümüzdeki hafta N Serisi telefonlar ile ilgili daha fazla detaylar gelecektir.