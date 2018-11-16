HMD Global, Nokia markasını yeniden gündeme getirmekle kalmadığı gibi eski modelleri de hızlı bir şekilde yenilemeye başladı. Bu sayede efsane haline gelmiş olan tuşlu telefonların yeni versiyonlarıyla karşılaşma fırsatı bulmaya başladık. Bir yandan eski cep telefonlarının yeni versiyonlarını görmeye devam ederken bir diğer yandan ise yeni akıllı telefonlar için hazırlıklarda başladı. Bu noktada markanın yeni modellerinin ne zaman satışa çıkacağı konusunda da çok önemli bilgiler ortaya çıktı. Paylaşılan afiş görsellerine göre 5 Aralık tarihinde 3 yeni Nokia akıllı telefonu göreceğiz.

Yeni Nokia Modelleri Hangileri Olacak?

HMD Global tarafından paylaşılan yeni afiş görselleriyle beraber çok önemli detaylar ortaya çıkmış oldu. Afiş görsellerinde de görüldüğü gibi yeni akıllı telefonlar 5 Aralık günü tanıtılacak. Dubai’de düzenlenecek olan etkinlikte 3 model sunulduğunu göreceğiz. Bu modelde ise Nokia 8.1, Nokia 7.1 Plus ve Nokia 2.1 modelleri olacak.

Yine amiral gemisi akıllı telefonlar olmasını beklediğimiz 9 serisinin sunulmasını mümkün değil gibi gözüküyor. Bunun yanında 8.1 serisi ile 7.1 Plus modellerini amiral gemisi akıllı telefon sınıfında modeller olarak gösterebiliriz. Fakat beklediğimiz 5 arka kameralı telefon yine gelmeyecek gibi duruyor.

Telefonların Özellikleri Neler Olacak?

Yeni modeller için özelliklerin neler olacağı konusunda da bazı bilgiler var. Bu modeller içerisinde en düşük özelliklere sahip olan akıllı telefon Nokia 2.1 Plus modeli olacak. Giriş seviyesi akıllı telefonda, Snapdragon 425 işlemcilerinin kullanıldığını göreceğiz.

5.5 inçlik standart ekranların çözünürlük kısmında nasıl değerler sunacağını ise bilemiyoruz. Bunun için tanıtımı beklemek gerekecek. RAM bellek miktarının ise 1 GB olarak geleceğini ve muhtemelen Android Oreo 8.1 ile çıkış yapılacağını da ekleyelim.

Bir diğer model ise 7.1 Plus akıllı telefonları olacak. Belki de en fazla değerin belli olduğu telefon de bu model. 6.18 inçlik bir ekranla gelecek olan yeni modelde 1080 X 2280 piksel çözünürlük değerinin sunulması bekleniyor. X7 adıyla satışta olan telefonun özellikleriyle birebir olarak gelecek olan telefonun işlemci kısmında ise Snapdragon 710 modelini sunduğunu görmek mümkün olacak. Yine RAM bellek kısmında da 4 ve 6 GB RAM bellek seçenekleri olacak.

Beklenen son akıllı telefon ise 8.1 modeli olacak. Nokia 8.1 akıllı telefonlarının ise amiral gemisi modellere en yakın telefonlar olması bekleniyor. Ekran boyutu ve diğer birçok detayı belli olmayan akıllı telefonların işlemci kısmında ise Snapdragon 710 serisiyle beraber geldiğini görmek mümkün olacak. Yine RAM bellek kısmında da 4 ve 6 GB RAM bellek seçeneklerinin sunulması bekleniyor.