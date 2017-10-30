Yeni OnePlus 5T Görsel Sızıntısı İnce Çerçeveleri Gösteriyor

OnePlus 5T modeli konusunda geçen hafta oldukça hareketli geçti ve bir çok söylenti ve sızıntı oldu. Sızdırılan, karşılaştırma testleri, görüntüleri vb. dan sonra en yeni sızıntı bize güvenilir Evan Blass tarafından sunuldu.

En son render cihazın üst yarısını gösteriyor ancak telefonun neye benzeyeceğine dair iyi bir görünüm veriyor. İlk bakışta önceki görüntülere benziyor ancak sonuncusu son derece ince çerçevelerle yuvarlatılmış kenarları gösteriyor. Bunun dışında cep telefonuna bakan bir kamera, birkaç sensör ve telefon konuşması için hoparlör ızgarası var.

Top-half of OnePlus 5T (2.5t? Ha). pic.twitter.com/pmfhdQSgWQ — Evan Blass (@evleaks) October 30, 2017

Daha önce çıkan söylentiler, telefonun Snapdragon 835 işlemci, 8GB RAM, 20MP kamera, parmak izi tarayıcı ve Android 8.0 Oreo ile 2160 x 1080 piksel çözünürlüğe sahip bir 6 inçlik ekran ile birlikte gönderileceğini öne sürüyor.

Cihaz, 16 Kasım‘da gün ışığını görecek. Beklenen lansman tarihi çok yakın ve bu söylentilerin hangilerinin gerçek olduğunu öğreneceğiz.