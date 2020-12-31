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Yeni OnePlus Band Fitness Takipçisi Ucuz Bir Fiyat Etiketine Sahip Olacak!

OnePlus'ın yeni fitness takipçisi, birkaç iyi özelliği beraberinde getiriyor Söz konusu cihaz 40 doların altında bir fiyat etiketine sahip olacak.

Ayşen Sıla

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OnePlus, akıllı telefonlar üretmesiyle biliniyor ancak şirket kısa süre önce mobil aksesuarlar pazarına da girdi ve bu kategoride birkaç ürün piyasaya sürdü. Şirket portföyüne bir başka ürün daha eklemeye hazırlanıyor. Yeni OnePlus Band sporcuları hedef alan bir fitness takipçi olarak piyasaya sürülecek.

İlginç bir şekilde şirket,yeni akıllı telefonunu 2021’de görücüye çıkaracak. Bu telefonun yanında, yeni iki cihazın; yani OnePlus Band ve OnePlus Smartwatch‘ın aynı anda piyasaya sürüleceği söyleniyor.

Bazı raporlar, OnePlus Band fitness takip cihazının Ocak veya Şubat aylarında Hindistan pazarına girebileceğini gösteriyor. Daha sonra cihaz, OnePlus 9 amiral gemisi akıllı telefonunun piyasaya sürülmesinden hemen önce küresel pazarda yerini alacak.

Source/Stufflistings

Yeni fitness takipçisinin bütçe dostu olduğu, bir AMOLED ekran ve birkaç günlük pil ömrü desteği ile geleceği söyleniyor. StuffListings tarafından paylaşılan rapora dayalı olarak OnePlus Band, Oppo Band’ın yeniden markalanmış bir versiyonu olabilir. Cihazın 40 doların altında bir fiyat etiketi alması bekleniyor.

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KaynakGizmochina

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