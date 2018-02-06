Geçtiğimiz yıllar boyunca OnePlus firması hep bütçeye dost amiral gemileri ile tanındı. Ama 2015 yılında daha da bütçe dostu ikinci bir model çıkardı. OnePlus X, güzel hazırlanmış bir modeldi, ancak şirketin çabalarını tek bir ürüne odaklamak istemesi nedeniyle yeni sürümü gelmedi. Yeni bir dedikoduya göre X modeli 2018 yılında yeniden hayata dönebilir.

GizChina kaynaklarına göre yeni bir OnePlus X piyasaya çıkarsa 5.5 inç ekrana, Snapdragon 835 işlemciye ve 4GB RAM’e sahip olacak ve 32GB veya 64GB dahili depolama alanına sahip olacak. Cihaz aynı zamanda 16MP arka kameraya ve 8MP ön kameraya ve Dash Charging desteği ile 3.000mAh’lik bir pille çalışacak. Akıllı telefon aynı zamanda OnePlus 5T gibi yüz tanımayı kullanarak kilidini açabiliyor.

Piyasa sürülme tarihine gelince GizChina kaynaklarına göre One Plus 6‘nın piyasaya sürülmesinden sonra. Fiyat olarak 230$ – 264$ civarında olabilir.