Yeni Oppo A35 Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Oppo, yeni Oppo A35 akıllı telefonunu sessiz sedasız duyurdu. Telefon, Aralık 2020’de Hindistan’da duyurulan Oppo.A15s’in yeniden markalanmış bir versiyonu olarak karşımıza çıkıyor. Gelin bu yeni telefona birlikte göz atalım.

Oppo A35

Oppo A35, 164 x 75.4 x 7.9mm ölçülerinde ve 177 gram ağırlığında. Cihaz, su damlası çentikli 6,52 inç IPS LCD ekrana sahip. 60Hz ekran, 720 x 1600 piksellik bir HD + çözünürlük, 20: 9 en boy oranı, 269ppi piksel yoğunluğu, 480nit parlaklık ve 1500: 1 kontrast oranı sunuyor. Güvenlik için, arkaya bakan bir parmak izi tarayıcısına sahip.

Oppo A35’in arkasında 13 megapiksel ana kamera, 2 megapiksel makro lens ve 2 megapiksel derinlik sensöründen oluşan kare görünümlü bir kamera modülü var. Telefon, 8 megapiksellik bir ön kameraya sahip.

MediaTek’in mütevazı Helio P35 işlemcisiyle desteklenen telefon, 4 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanıyla birlikte geliyor. Ek depolama için bir microSD kart yuvasına sahip ve ColorOS 7.2 tabanlı Android 11 işletim sistemiyle çalışıyor.

OPPO A35’in 4.230mAh bataryası, microUSB portu üzerinden 10W şarjı destekliyor. A35’te çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b / g / n, Bluetooth 5.0, GPS ve 3,5 mm ses girisi gibi olağan bağlantı özellikleri de mevcut bulunuyor.

Oppo A35’in fiyatı henüz bilinmiyor fakat Jade White, Glass Black ve Mist Sea Blue adlı üç renk seçeneğiyle birlikte raflarda yerini alması bekleniyor.