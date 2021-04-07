Yeni Oppo A95 5G’in Teknik Özellikleri Belli Oldu!

Oppo, bilindiği üzere bugün erken saatlerde yeni Reno5 Z‘yi resmi olarak tanıttı. Sizlere şu haberimizde detaylarını verdiğimiz yeni Reno5 Z‘nin dışında şirket A95 5G üzerinde de çalışmalarına devam ediyor.

Şirketin bu yeni modelinin bugün Çin’li bir parakende zincirinin resmi web sitesinde teknik özelliklerini içeren bir listesi ortaya çıktı. Ayrıca cihazın görsellerinin de yer aldığı bu listede, Oppo‘nun hız kesmeden akıllı telefon pazarına yeni bir model daha sunacağı belli olmuş oldu. Yeni Reno5 Z ile kıyaslandığında A95 5G‘nin arka tarafında bir kamera sensörü daha eksik oluyor.





Oppo A95 5G, 6.43 inç FHD+ 60 Hz AMOLED bir ekran paneli ve 16 Megapiksel selfie kamera ile geliyor. Bununla beraber cihazın içerisinde, 7nm mimarisiyle üretilmiş MediaTek Dimensity 800U yonga seti ve 8 GB RAM / 128 / 256 GB dahili depolama seçeneği bulunuyor. Cihazın arka tarafında 48 Megapiksel ana + 8 Megapiksel ultra + 2 Megapiksel makro olmak üzere üçlü kamera modülü yer alıyor.





Android 11 ile gelecek olan cihazın hızlı şarj desteğinin olup olmayacağı ve batarya kapasitenin ne olduğu henüz belli değil. Çin’li parekendeci cihazın 8 GB RAM / 128 GB versiyonunu 367 dolar, 256 GB versiyonlu modelini ise 400 dolar fiyat etiketiyle 30 Nisan‘da satışa sunacak.