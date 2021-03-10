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Yeni Oppo Enco X Kulaklıkları Yarın Satışa Sunulacak!

Oppo Find X3 serisi yarın piyasaya sürülecek. Find X3 serisinin yanında yeni bir çift kulaklık da satışa sunulacak.

Ayşen Sıla

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Oppo Enco X

Geçen Ekim ayında Oppo, Danimarkalı ses şirketi Dynaudio ile ortaklaşa yapılan bir çift TWS kulaklık olan Enco X’i duyurdu. Oppo, yarın başka bir Enco X kulaklık için bir duyuru yapılacağını açıkladı, ancak posterlerden tamamen yeni bir model mi, yeni bir renk çeşidi mi yoksa bir tür özel baskı mı olduğundan emin değiliz.

Ortaya çıkan posterlere göre Oppo, yarınki Find X3 etkinliğinde Dynaudio ile işbirliği içinde yapılan bir çift Enco X TWS kulaklığı tanıtacak. Resimlerden birindeki etiket satırı “yeni bir ses kalitesi deneyimi” cümlesini bulunduruyor.

İkinci poster, geçen yıl duyurulan Enco X’in kasası gibi şekillendirilmiş büyük bir su damlasını gösteriyor. Bazıları bunun kulaklıkların renk modeli için bir gösterge olduğunu bildiriyor.

Oppo Enco X

Geçen yıl piyasaya sürülen Enco X, SBC, AAC ve LHDC kodekleri için desteğe, üç seviyeli gürültü azaltma, Bluetooth 5.2 ve IP54 derecesine ve 5,5 saatlik pil ömrüne sahip. Kasa ile birlikte pil ömrü 25 saate kadar çıkıyor. Kulaklıklar kablosuz şarjı destekliyor, hızlı bir çift moduna sahip ve ayrıca tek kulaklık modunu destekliyor.

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KaynakDroid News

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