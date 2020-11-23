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Yeni Oppo Telefonda Çift Ana Kamera Olacak!

Oppo'nun yeni Find serisi telefonunda çift kamera sistemi bulunması bekleniyor. İşte detaylar...

Ayşen Sıla

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Oppo

Bu yılın başlarında, Mart ayında, Çin merkezli Oppo, şu anki amiral gemisi akıllı telefonunu piyasaya sürdü. 120Hz ekran ve Snapdragon 865 işlemci ile birlikte gelen Oppo Find X2 fazla talep gördü. Şimdi, telefon serisine yeni bir model daha ekleniyor.

Oppo’nun yeni amiral gemisi akıllı telefonuyla ilgili Weibo’daki bir sızıntı, cihazın bazı ilginç özelliklerini ortaya koyuyor. Telefonun 3K ekran çözünürlüğüne sahip olacağını ve yüksek yenileme hızıyla geleceğini iddia ediyor.

Telefon, önümüzdeki günlerde piyasaya sürülmesi planlanan Qualcomm Snapdragon 875 işlemci tarafından desteklenecek. Önümüzdeki yıl amiral gemisi akıllı telefonların çoğunun bu işlemciyle desteklenmesi bekleniyor.

Oppo

Ayrıca telefonun yeni kamera teknolojisi ile geleceği de ortaya çıkıyor. Şirketin, daha büyük bir CMOS tabanı ve daha yüksek piksel sayısına sahip özel bir Sony IMX7xx kamera sensörü kullanarak yeni bir çift ana kamera sistemini test ettiği söyleniyor.

Geçtiğimiz dönemlerde Oppo’nun başkan yardımcısı Liu Bo, yeni nesil Oppo Find serisi akıllı telefonun 2021’in ilk çeyreğinde, yani Ocak ve Mart arasında bir yerde piyasaya sürüleceğini doğruladı. Bu tarz bir amiral gemisi telefonu pazarda görmek için sabırsızlanıyoruz doğrusu.

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KaynakYes Mobile
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